Агент Ваноли: за российскими игроками в Европе всё равно следят, причём пристально
- РИА Новости
«Несмотря на всю ситуацию в мире, за российскими игроками в Европе всё равно следят, причём пристально. Причём не только за Миранчуком, Головиным. Ситуация с Захаряном тому пример», — цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».
В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать хавбека «Динамо» Арсена Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.
Ранее бывший нападающий «Блэкпула» Сергей Корниленко дал совет полузащитнику Захаряну, которым интересуется «Челси».