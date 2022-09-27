Агент Ваноли: за российскими игроками в Европе всё равно следят, причём пристально

Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, высказался о популярности российских футболистов в Европе.

«Несмотря на всю ситуацию в мире, за российскими игроками в Европе всё равно следят, причём пристально. Причём не только за Миранчуком, Головиным. Ситуация с Захаряном тому пример», — цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать хавбека «Динамо» Арсена Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

Ранее бывший нападающий «Блэкпула» Сергей Корниленко дал совет полузащитнику Захаряну, которым интересуется «Челси».