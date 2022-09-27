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Корниленко: на месте Захаряна я бы уже учил английский

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Бывший нападающий «Блэкпула» Сергей Корниленко дал совет полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, которым интересуется «Челси».
Корниленко: на месте Захаряна я бы уже учил английский
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Захарян и Англия? Я за футбол, а такое предложение может быть раз в жизни. Для развития его карьеры это, конечно, шаг вперёд. На месте Захаряна я бы уже учил английский язык», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что Захарян может сменить спортивное гражданство.

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