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Джикия: можно пошутить, что сегодняшний «Спартак» зависит от Литвинова и Мартинса

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как травмы в команде влияют на результат столичного клуба.
Джикия: можно пошутить, что сегодняшний «Спартак» зависит от Литвинова и Мартинса
  • Gettyimages.ru

«Зенит» и «Ростов» были соперниками из верхней части таблицы. У нас не всё получилось. Мы тщательно разобрали матчи, чтобы не повторить допущенных ошибок и скорее реабилитироваться. Если говорить о травмах, то можно пошутить, что сегодняшний «Спартак» зависит от Литвинова и Мартинса, «дожили». Но если серьёзно, то это действительно потери: ребята стабильно выходили в основном составе», — цитирует Джикию пресс-служба московского клуба.

Литвинов выбывал на срок до трёх недель из-за повреждения связок голеностопа. 21-летний хавбек получил травму 4 сентября в матче восьмого тура с петербургским «Зенитом» (1:2). 15 сентября футболист выразил надежду, что примет участие в матче десятого тура РПЛ с «Локомотивом».

Мартинс получил серьёзное мышечное повреждение бедра во время матча восьмого тура РПЛ с «Зенитом». Ориентировочный срок восстановления футболиста — три месяца.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес занимается в тренажёрном зале после серьёзной травмы.

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