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Черчесов рассказал, что не общался с Головиным на футбольные темы

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о беседе с хавбеком «Монако» Александром Головиным до и после матча второго тура Лиги Европы.
Черчесов рассказал, что не общался с Головиным на футбольные темы
  • AFP
  • © NICOLAS TUCAT

«С Головиным пообщался и перед, и после матча. Повспоминали несколько моментов. Я давно Сашу не видел, спросил, как у него дела дома, потому что футбол футболом, как и куда он бежит ― мы знаем, а жизнь — это другое. Но в игре он нам доставил достаточно хлопот», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он также заявил, что фланг с Головиным постоянно создавал острые моменты в игре. По его словам, при подготовке к матчу ему очень помогло, что он знает россиянина изнутри.

Игра группы Н в Монако завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Черчесова.

Победный мяч забил на 80-й минуте Балинт Вечеи.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 73 минуты. Российский хавбек не отметился результативными действиями.

«Ференцварош» (шесть очков) лидирует в турнирной таблице. «Трабзонспор» (три очка) — второй, «Монако» (три очка) — третий, «Црвена Звезда» (0 очков) — четвёртая.

Ранее Черчесов объяснил, как «Ференцварош» одержал победу над «Монако» в матче второго тура Лиги Европы УЕФА.

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