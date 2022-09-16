Черчесов рассказал, что не общался с Головиным на футбольные темы
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«С Головиным пообщался и перед, и после матча. Повспоминали несколько моментов. Я давно Сашу не видел, спросил, как у него дела дома, потому что футбол футболом, как и куда он бежит ― мы знаем, а жизнь — это другое. Но в игре он нам доставил достаточно хлопот», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Он также заявил, что фланг с Головиным постоянно создавал острые моменты в игре. По его словам, при подготовке к матчу ему очень помогло, что он знает россиянина изнутри.
Игра группы Н в Монако завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Черчесова.
Победный мяч забил на 80-й минуте Балинт Вечеи.
Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 73 минуты. Российский хавбек не отметился результативными действиями.
«Ференцварош» (шесть очков) лидирует в турнирной таблице. «Трабзонспор» (три очка) — второй, «Монако» (три очка) — третий, «Црвена Звезда» (0 очков) — четвёртая.
Ранее Черчесов объяснил, как «Ференцварош» одержал победу над «Монако» в матче второго тура Лиги Европы УЕФА.