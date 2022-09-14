SVT: IBU продлит отстранение россиян и белорусов от Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) продлит отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в Кубке мира в сезоне-2022/23.

По информации SVT, соответствующее решение IBU вынесет на заседании конгресса. Мероприятие запланировано с 15 по 18 сентября.

В марте 2022 года IBU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал наивными спортсменов, которые ждут скорого возвращения России на международную арену.