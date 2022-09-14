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Гюндоган: «Манчестер Сити» надеется выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о целях своей команды в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.
Гюндоган: «Манчестер Сити» надеется выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне
  • AP
  • © Jon Super

«Надеемся выиграть этот турнир. В этом году у нас есть превосходный чистый нападающий в лице Холанда — это здорово поможет нам», — заявил футболист на пресс-конференции.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Ман Сити» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 14 сентября в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало — в 22:00 мск.

Ранее новый владелец «Челси» заявил, что Томас Тухель не шёл на сотрудничество.

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