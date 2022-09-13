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Нигматуллин: Алексей Миранчук рано или поздно вернётся в «Локомотив»

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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил падение стоимости полузащитника команды Антона Миранчука.
Нигматуллин: Алексей Миранчук рано или поздно вернётся в «Локомотив»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«В данной ситуации Антону нужно думать не о нахождении поближе к брату, а о возвращении «Локомотиву» былой славы совместными усилиями. Думаю, что и брат рано или поздно вернётся», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

По версии Transfermarkt Миранчук в настоящий момент стоит €5 млн. При этом полгода назад его рыночная стоимость была €7,5 млн.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Локо» девять матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал причину плохого старта «Локомотива» в РПЛ.

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