Нигматуллин: Алексей Миранчук рано или поздно вернётся в «Локомотив»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил падение стоимости полузащитника команды Антона Миранчука.

«В данной ситуации Антону нужно думать не о нахождении поближе к брату, а о возвращении «Локомотиву» былой славы совместными усилиями. Думаю, что и брат рано или поздно вернётся», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

По версии Transfermarkt Миранчук в настоящий момент стоит €5 млн. При этом полгода назад его рыночная стоимость была €7,5 млн.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Локо» девять матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал причину плохого старта «Локомотива» в РПЛ.