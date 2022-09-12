Булыкин назвал причину плохого старта «Локомотива» в РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что неудачный старт сезона московского клуба обусловлен проблемами с тренерским штабом.

«Проблемы и с тренерским штабом, и в психологии. Думаю, у немецких специалистов нет взаимопонимания с игроками, и это влияет на ситуацию в клубе», — приводит слова Булыкина ТАСС.

Встреча девятого тура между «Факелом» и «Локомотивом» завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России.

«Локомотив» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев высказался о поражении столичного клуба в матче девятого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».