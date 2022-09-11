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Карпин сказал, где может пройти матч между сборными России и Ирана

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался относительно места проведения товарищеского матча с национальной командой Ирана.
Карпин сказал, где может пройти матч между сборными России и Ирана
  • РИА Новости

«Игра с Ираном может пройти только в Тегеране или Дохе? Да. Либо там, либо там», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

При этом главный тренер сборной России заявил, что контрольная встреча с Ираном «должна состояться». Однако не смог ответить, будет ли ради этого изменена дата проведения очередного тура группового этапа Кубка России по футболу. По его словам, рассмотрением этого вопроса в настоящий момент занимаются Российская премьер-лига и Российский футбольный союз.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Под его руководством национальная команда провела семь матчей, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее Карпин поблагодарил команду Боснии и Герцеговины за согласие сыграть товарищеский матч.

 

 

 

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