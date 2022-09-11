Карпин сказал, где может пройти матч между сборными России и Ирана
- РИА Новости
«Игра с Ираном может пройти только в Тегеране или Дохе? Да. Либо там, либо там», — цитирует Карпина «РБ Спорт».
При этом главный тренер сборной России заявил, что контрольная встреча с Ираном «должна состояться». Однако не смог ответить, будет ли ради этого изменена дата проведения очередного тура группового этапа Кубка России по футболу. По его словам, рассмотрением этого вопроса в настоящий момент занимаются Российская премьер-лига и Российский футбольный союз.
Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Под его руководством национальная команда провела семь матчей, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Ранее Карпин поблагодарил команду Боснии и Герцеговины за согласие сыграть товарищеский матч.