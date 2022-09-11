Карпин поблагодарил Боснию за согласие сыграть матч со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил команду Боснии и Герцеговины за согласие сыграть товарищеский матч.

«Футболисты Боснии не хотят играть с Россией? По поводу угрозы срыва матча — без понятия, не готов отвечать. Нет информации. А по поводу соперника: Босния согласилась сыграть, спасибо большое», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее сообщалось, что фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России.