Карпин поблагодарил Боснию за согласие сыграть матч со сборной России
- РИА Новости
«Футболисты Боснии не хотят играть с Россией? По поводу угрозы срыва матча — без понятия, не готов отвечать. Нет информации. А по поводу соперника: Босния согласилась сыграть, спасибо большое», — цитирует Карпина «РБ Спорт».
По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.
Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.
Ранее сообщалось, что фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России.