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Карпин поблагодарил Боснию за согласие сыграть матч со сборной России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил команду Боснии и Герцеговины за согласие сыграть товарищеский матч.
Карпин поблагодарил Боснию за согласие сыграть матч со сборной России
  • РИА Новости

«Футболисты Боснии не хотят играть с Россией? По поводу угрозы срыва матча — без понятия, не готов отвечать. Нет информации. А по поводу соперника: Босния согласилась сыграть, спасибо большое», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее сообщалось, что фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России.

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