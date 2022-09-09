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Ротенберг — о матче с «Динамо»: с такими ребятами мы будем побеждать сборную Канады

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».

«90 процентов нашей команды — сборники. Очень приятно, что наши парни выходят играть против серьезных легионеров. В будущем с такими ребятами мы будем готовы побеждать сборную Канады», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

По его мнению, хоккеисты армейской команды сыграли самоотверженно в матче с «Динамо» и отвечали на провокации соперника голами.

«Заброшенные шайбы Хайруллина — это работа всего тренерского штаба, всей команды. Нет особых секретов, это работа и дисциплина. Марат молодец, хладнокровно забивает важнейшие голы», — добавил он.

Игра в Ледовом дворце завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе армейского клуба шайбы забросили Марат Хайруллин (16-я, 18-я минуты), Александр Никишин (23-я), Валентин Зыков (51-я). У бело-голубых отличился Андрей Миронов (46-я).

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