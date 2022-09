Алиев тяжело воспринял новость об отстранении фигуристов от международных стартов

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, как отреагировал на отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Было очень тяжело, когда я узнал об отстранении, я погружал себя в работу, мы классный сбор провели, помогали шоу. Спасибо, что дали возможность существовать в летний период», — цитирует 23-летнего фигуриста ТАСС.

По словам Алиева, его хореограф Валентин Молотов прислал необычный ремикс в Ереване.

«Я долго слушал с удовольствием. Мне совсем не принципиально, где выступать», — добавил спортсмен.

Алиев на контрольных прокатах фигуристов сборной Санкт-Петербурга 6 сентября выступил с короткой программой под композицию I will always love you из фильма «Телохранитель».

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

