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Алиев тяжело воспринял новость об отстранении фигуристов от международных стартов

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, как отреагировал на отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Было очень тяжело, когда я узнал об отстранении, я погружал себя в работу, мы классный сбор провели, помогали шоу.  Спасибо, что дали возможность существовать в летний период»,  — цитирует 23-летнего фигуриста ТАСС.

По словам Алиева, его хореограф Валентин Молотов прислал необычный ремикс в Ереване.

«Я долго слушал с удовольствием. Мне совсем не принципиально, где выступать», — добавил спортсмен.

Алиев на контрольных прокатах фигуристов сборной Санкт-Петербурга 6 сентября выступил с короткой программой под композицию I will always love you из фильма «Телохранитель».

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. 

Ранее Алёна Косторная сообщила, что её операция на бедре прошла успешно.

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