Алиев тяжело воспринял новость об отстранении фигуристов от международных стартов
«Было очень тяжело, когда я узнал об отстранении, я погружал себя в работу, мы классный сбор провели, помогали шоу. Спасибо, что дали возможность существовать в летний период», — цитирует 23-летнего фигуриста ТАСС.
По словам Алиева, его хореограф Валентин Молотов прислал необычный ремикс в Ереване.
«Я долго слушал с удовольствием. Мне совсем не принципиально, где выступать», — добавил спортсмен.
Алиев на контрольных прокатах фигуристов сборной Санкт-Петербурга 6 сентября выступил с короткой программой под композицию I will always love you из фильма «Телохранитель».
7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Ранее Алёна Косторная сообщила, что её операция на бедре прошла успешно.