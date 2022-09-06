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Норри о поражении от Рублёва: он не делал мне никаких подарков, играл очень надёжно

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Девятая ракетка мира Кэмерон Норри высказался о поражении от россиянина Андрея Рублёва в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США 2022 года.

«По-моему, я очень хорошо начал, был спокоен, хорошо играл и подавал. Может быть, оказался слишком расслаблен и неэнергичен. И Андрей не делал мне никаких подарков, играл очень надёжно. Нужно отдать ему должное», — заявил Норри на пресс-конференции.

Рублёв одержал победу над Норри со счётом 6:4, 6:4, 6:4. В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее Рублёв поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал US Open 2022.

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