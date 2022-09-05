Рублёв — о победе над Норри: я выходил на корт с настроем, что нужно показывать максимум

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

«Я выходил на корт с настроем, что нужно показывать максимум, и провёл хороший матч, а Кэмерон, может быть, был немного уставшим. В некоторых моментах он мне помог. Но это US Open, это Большой шлем, все нервничают, все устали, все хотят победить. Это нормально», — приводит слова Рублёва сайт ATP.

24-летний спортсмен в матче четвёртого круга одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 6:4, 6:4, 6:4. В следующем круге Рублёв встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос, планирует ли она сменить спортивное гражданство.