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Болельщик призвал Дюкова обратиться к Путину по поводу отмены Fan ID

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Один из болельщиков после матча восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» обратился к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.

«Спросите у Владимира Владимировича Путина, когда он отменит Fan ID? Люди кричат на всех стадионах, а вы не можете ответить», — цитирует болельщика «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1. 

Согласно принятому закону, проход фанатов на спортивные соревнования должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее Дюков отказался отвечать на вопрос по поводу своей позиции по Fan ID.

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