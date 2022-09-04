Дюков отказался отвечать на вопрос по поводу своей позиции по Fan ID

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался про введение Fan ID.

«Моя позиция по Fan ID? Поговорим позже», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Согласно принятому закону, проход фанатов на спортивные соревнования должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее в «Спартаке» высказались о позиции клуба по отношению к Fan ID.