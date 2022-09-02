Черчесов надеется, что Кокорин сможет получить серьёзную игровую практику в «Арисе»
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«Хочется, чтобы он наконец-то начал получать серьёзную игровую практику. Это самое главное. Ну а дальше будет видно», — сказал Черчесов «Спорт-Экспресс».
2 сентября кипрский клуб объявил о переходе российского нападающего.
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее бывший футболист «Сельты» и столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о презентации Александра Кокорина в «Арисе».