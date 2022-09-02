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Черчесов надеется, что Кокорин сможет получить серьёзную игровую практику в «Арисе»

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис» на правах аренды.
Черчесов надеется, что Кокорин сможет получить серьёзную игровую практику в «Арисе»
  • Gettyimages.ru
  • © Seb Daly

«Хочется, чтобы он наконец-то начал получать серьёзную игровую практику. Это самое главное. Ну а дальше будет видно», — сказал Черчесов «Спорт-Экспресс».

2 сентября кипрский клуб объявил о переходе российского нападающего.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший футболист «Сельты» и столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о презентации Александра Кокорина в «Арисе».

 

 

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