Мостовой — о презентации Кокорина в «Арисе»: в российским футболе есть только один Царь

Бывший футболист «Сельты» и столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о презентации Александра Кокорина в «Арисе».

«Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один Царь. Ну серьёзно, сейчас кого только Царём не называют. Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришёл. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», — цитирует Моcтового Metaratings.ru.

2 сентября кипрский клуб объявил о переходе российского нападающего.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Мостовой заявил, что Николай Писарев ещё долго бы продержался на посту главного тренера «Химок».