«Арис» объявил о переходе нападающего «Фиорентины» Кокорина

«Арис» представил форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Царь в «Арисе». Мы приветствуем Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов», — сообщается на официальном сайте клуба.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об обряде посвящения в футболисты кипрского футбольного клуба.