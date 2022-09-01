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Тренер «Ариса»: Кокорин споёт гимн клуба во время посвящения

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об обряде посвящения в футболисты кипрского футбольного клуба.
Тренер «Ариса»: Кокорин споёт гимн клуба во время посвящения
  • РИА Новости

«У нас в «Арисе» есть традиция для новичков команды. Кокорин будет пробегать через знаменитый туннель, где получит щелбаны. Также сегодня в отеле перед командой он будет исполнять гимн «Ариса», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

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