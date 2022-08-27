Гол Модеста принёс победу дортмундской «Боруссии» над «Гертой»
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счётом 0:1 в пользу команды Эдина Терзича.
Победный мяч забил Антони Модест (32-я минута).
«Боруссия» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Герта» (одно) идёт на 17-й позиции.
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