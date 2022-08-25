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Лунёв приступит к тренировкам на следующей неделе

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Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал о ходе восстановления после травмы.
Лунёв приступит к тренировкам на следующей неделе
  • AP

«Сегодня сделали третий, завершающий укол. Все идёт по разработанному плану. На следующей неделе приступлю к активным индивидуальным тренировкам в зале», — написал Лунёв в своём Telegram-канале.

Напомним, что 30-летний голкипер получил травму сухожилия правого бедра в матче с «Аугсбургом», который прошёл 13 августа. Предположительно, российский вратарь выбыл на шесть недель.

Ранее Лунёв заявил, что «Байер» будет в группе лидеров чемпионата Германии по футболу.

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