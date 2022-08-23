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Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Спартаком» в предсезонном матче

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ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в предсезонной товарищеской встрече.
Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Спартаком» в предсезонном матче
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на льду «ЦСКА-Арены», завершилась со счётом 6:3 в пользу красно-синих.

В составе ЦСКА шайбы забили Михаил Григоренко (4-я минута), Максим Соркин (28-я), Константин Окулов (30-я), Даррен Диц (40-я), Максим Мамин (50-я) и Сергей Плотников (53-я). У «Спартака» отличились Захар Арзамасцев (17-я), Шэйн Принс (50-я) и Данил Квартальнов (55-я).

ЦСКА стартует в КХЛ матчем на своём льду с «Металлургом» 1 сентября. «Спартак» 2 сентября примет хабаровский «Амур».

Ранее гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал, что клуб не имел возможности приобрести Радулова.

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