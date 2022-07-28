Mundo Deportivo: «Барселона» предложила услуги Депая «Ювентусу»

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Форвард «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Mundo Deportivo: «Барселона» предложила услуги Депая «Ювентусу»
  • AP

Руководство каталонского клуба, как и тренерский штаб, не рассчитывают на Депая в нынешнем сезоне, сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что решение продать нападающего принято, потому что в «Барселоне» решают финансовые проблемы.

Депай присоединился к клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 футболист провёл 37 матчей, забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Депай может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

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