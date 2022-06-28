Нигматуллин о Ларссоне: чтобы не было таких историй, нужно искать футболистов на внутреннем рынке

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что «Спартак» должен усиливаться российскими игроками.

«Нужно искать на внутреннем рынке, чтобы избежать таких неприятных историй, как с Ларссоном. Чем меньше будет таких футболистов, тем «Спартаку» лучше», — цитирует Нигматуллина «Спорт День за Днём».

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

27 июня игрок расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал уход Ларссона из «Спартака».