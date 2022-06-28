Нигматуллин о Ларссоне: чтобы не было таких историй, нужно искать футболистов на внутреннем рынке

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что «Спартак» должен усиливаться российскими игроками.

«Нужно искать на внутреннем рынке, чтобы избежать таких неприятных историй, как с Ларссоном. Чем меньше будет таких футболистов, тем «Спартаку» лучше», — цитирует Нигматуллина «Спорт День за Днём».

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

27 июня игрок расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал уход Ларссона из «Спартака».

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