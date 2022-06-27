Мостовой — об уходе Ларссона из «Спартака»: не велика потеря

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Джордана Ларссона из столичного клуба.

«Ничего страшного! Не велика потеря. Жалко, что Бакаев ушёл. А Ларссон ушёл, ну да и ладно. Зиньковский вон пришёл, хороший трансфер. У «Спартака» хороший состав, есть кому играть и забивать. С уходом Джордана ничего не поменяется толком», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

Ранее Мостовой отреагировал на переход полузащитника Антона Зиньковского в московский клуб.