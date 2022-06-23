Ловчев считает, что у «Спартака» нефутбольное и истеричное руководство

Бывший полузащитник сборной СССР по футболу Евгений Ловчев раскритиковал руководство московского «Спартака».

«У «Спартака» истеричное и нефутбольное руководство. Одно дело тратить деньги на футбол, а другое — в нём разбираться. Уже не первый раз они подняли такую истеричную кампанию с громкими заявлениями», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 9 июля на «Газпром Арене». Такое решение вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. Позже команда подтвердила своё участие в матче.

Игра пройдёт 9 июля. Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее «Зенит» припомнил победу со счётом 7:1 над «Спартаком» роликом из «Ералаша».