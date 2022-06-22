«Зенит» припомнил победу со счётом 7:1 над «Спартаком» роликом из «Ералаша»

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В «Зените» подшутили над «Спартаком» роликом из «Ералаша», вспомнив прошлогоднюю победу над московской командой (7:1).
«Зенит» припомнил победу со счётом 7:1 над «Спартаком» роликом из «Ералаша»
  • РИА Новости

Видео опубликовано в Telegram-канале «Зенита».

На кадрах показан матч между командой из Санкт-Петербурга и «Спартаком». Видео идёт под комментарии мальчика, который очень недоволен игрой красно-белых. Ролик взят из киножурнала «Ералаш».

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее московский клуб представил календарь матчей чемпионата России сезона-2022/23 роликом из «Ералаша», а также намекнул на переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

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