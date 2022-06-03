Роднина не считает Липницкую олимпийской чемпионкой

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Госдумы, высказалась об олимпийском звании Юлии Липницкой.
Роднина не считает Липницкую олимпийской чемпионкой
  • РИА Новости

«Вы что, считаете Липницкую олимпийской чемпионкой? Вот вы правильно сказали: в командном. А когда Юлия стала выступать в личном турнире, она допустила ошибки. Командные и индивидуальные титулы — это разные вещи», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

Напомним, что Юлия Липницкая в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В личных соревнованиях фигуристка допустила ошибки и стала пятой. Победу праздновала другая россиянка — Аделина Сотникова, которая не попала в «командник».

Ранее Алексей Железняков заявил, что Анна Щербакова и Камила Валиева не завершат карьеры из-за участия в летних шоу. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить