Роднина не считает Липницкую олимпийской чемпионкой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Госдумы, высказалась об олимпийском звании Юлии Липницкой.

«Вы что, считаете Липницкую олимпийской чемпионкой? Вот вы правильно сказали: в командном. А когда Юлия стала выступать в личном турнире, она допустила ошибки. Командные и индивидуальные титулы — это разные вещи», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

Напомним, что Юлия Липницкая в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В личных соревнованиях фигуристка допустила ошибки и стала пятой. Победу праздновала другая россиянка — Аделина Сотникова, которая не попала в «командник».

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