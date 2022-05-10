Легендарный боксёр Пакьяо проиграл на выборах президента Филиппин

Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо потерпел поражение на выборах на пост президента Филиппин

После подсчёта 98% бюллетеней лидирует Фердинанд Маркос — младший (31 млн голосов), который является сыном бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса. За ним следует вице-президент Лени Робредо, за неё проголосовало вдвое меньше избирателей.

Пакьяо, по предварительным подсчётам, стал третьим с 6,8% голосов.

«Я могу отказаться от политики, но не от возможности служить. Большое спасибо, соотечественники», — написал Пакьяо в соцсетях.

В активе 43-летнего Пакьяо 62 победы (39 — нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях, два поединка завершились вничью.

Ранее сообщалось, что Пакьяо получил титул чемпиона столетия WBA.