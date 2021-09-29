Пакьяо получил титул чемпиона столетия WBA
- Reuters
«Данное звание присуждено Пакьяо за его статус живой легенды и за его значение в истории спорта. Это признание уникальное и Мэнни заслужил его благодаря своей карьере», — сообщает пресс-служба WBA.
Manny Pacquiao named WBA Centennial Champion— WBA Boxing (@WBABoxing) September 29, 2021
Link 📰: https://t.co/YGxwCZaNZypic.twitter.com/sW7ZwP3Kot
Филиппинский боксёр официально завершил карьеру.
В активе 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 — нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях, два поединка завершились вничью.
Ранее Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин.