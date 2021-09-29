Пакьяо получил титул чемпиона столетия WBA

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Пресс-служба Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) сообщает, что организация присвоила бывшему чемпиону мира филиппинцу Мэнни Пакьяо титул чемпиона столетия.
Пакьяо получил титул чемпиона столетия WBA
  • Reuters

«Данное звание присуждено Пакьяо за его статус живой легенды и за его значение в истории спорта. Это признание уникальное и Мэнни заслужил его благодаря своей карьере», — сообщает пресс-служба WBA.

Филиппинский боксёр официально завершил карьеру.

В активе 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 — нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях, два поединка завершились вничью.

Ранее Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин.

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