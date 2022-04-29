Взяли паузу: FISU приостановила право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023

Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение приостановить право Екатеринбурга принять летнюю Универсиаду в 2023 году. Однако, как заверили организаторы турнира, пока никто не намерен забирать соревнования у России. В ноябре планируется обсудить новые даты проведения турнира. По словам олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Светланы Журовой, от возможного переноса в первую очередь пострадает сама FISU и спортсмены, поскольку другие страны не воспринимают студенческие игры всерьёз.

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) на онлайн-заседании принял решение приостановить право Екатеринбурга принять летнюю Универсиаду 2023 года, сообщается на официальном сайте организации. При этом исполняющий обязанности президента организации Леонц Эдер выразил благодарность всем городам, которые проводят соревнования под эгидой FISU.

«В этом году FISU собирает молодых людей со всего мира для безопасного и мирного празднования возобновления наших чемпионатов мира FISU среди студентов. И мы более, чем когда-либо, полны решимости предоставить ещё больше таких возможностей в будущем в партнёрстве с принимающими городами, которым мы по-прежнему глубоко благодарны», — заявил чиновник.

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Поначалу эта новость была воспринята как отмена последнего оставшегося в России крупного международного турнира. Тем более, по словам министра спорта РФ Олега Матыцина, на FISU оказывается большое давление со стороны отдельных государств.

Однако, как заверил глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов, никто пока не собирается забирать соревнования у Екатеринбурга, а формулировка «приостановить право» означает, что Игры перенесут на другие числа. Изначально они должны были пройти с 7 по 19 августа.

«В Брюсселе 10—12 ноября состоится исполком организации, на котором определят новую дату. Никто Универсиаду не отбирает», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

При этом не совсем понятно, для чего менять удобный для студентов август на другой месяц. Скорее всего, международная федерация просто откладывает принятие окончательного решения на осень, вероятно, надеясь на изменение политической ситуации в мире. По словам депутата Госдумы Светланы Журовой, от переноса Универсиады в другую страну в первую очередь потеряет сама FISU, а также спортсмены, поэтому организация не спешит забирать соревнования у Екатеринбурга.

«Универсиада в России очень важна для FISU. Они в курсе, как мы проводим. У нас уже состоялись две Универсиады, они были проведены лучше, чем где-либо. Я была на Универсиадах в других странах, мне есть с чем сравнивать. Остальные государства так серьёзно не воспринимают эти игры, не готовят такую инфраструктуру», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв также сомневается, что другая страна сможет провести Универсиаду на столь высоком уровне, и предложил в случае переноса турнира потребовать у FISU финансовую компенсацию.

«Весь мир знает об опыте проведения в России лучших студенческих соревнований — как летних, так и зимних. Знаю, что Екатеринбург активно готовился к этому мероприятию, были вложены определённые средства. Поэтому необходимо требовать компенсацию за отмену Универсиады», — отметил чиновник.

На создание инфраструктуры и проведение турнира было выделено более 90 млрд рублей, причём половина суммы — из федерального бюджета. Такие цифры в начале года озвучил глава региона Евгений Куйвашев. Для проведения соревнований и тренировок готовится 40 объектов, включая семь новых.

По словам Журовой, даже в случае отмены соревнований построенные в регионе сооружения и инфраструктура будут использоваться для развития и популяризации спорта.

«Зачем каждый город заявляется на проведение тех или иных соревнований? Из федерального бюджета дополнительно выделяют деньги для развития инфраструктуры, которая в дальнейшем не улетит на летающей тарелке и не переместится вместе с уезжающими спортсменами. Она останется в городе и будет полностью использована. Сейчас всё это останется городу, так или иначе, они всё это построили, поэтому будет использоваться для других целей», — отметила депутат.

Подтвердил слова Журовой и министр спорта России. Как пообещал Матыцин, все работы по созданию инфраструктуры к Универсиаде будут завершены, несмотря на последние новости.

«Строящиеся сейчас семь новых спортивных объектов и пять общежитий деревни будут переданы Уральскому федеральному университету. Уверен, новые и реконструированные объекты Универсиады в Екатеринбурге будут востребованы у жителей региона и всей страны и станут одним из значимых всероссийских центров развития студенческого спорта», — сказал чиновник.

Остаётся дождаться ноября и окончательного решения исполкома FISU. Ранее организация лишила Екатеринбург права на проведение Всемирных игр боевых искусств, запланированных на сентябрь 2022 года. Теперь соревнования пройдут в турецком Самсуне. Также были отменены два студенческих чемпионата мира: по регби в Казани и пауэрлифтингу в Москве. Но все эти турниры не сравнятся по масштабу и значимости с Универсиадой.