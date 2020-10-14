Матыцин: мы в любом случае будем проводить международные соревнования

Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от слушаний по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которые состоятся в Спортивном арбитражном суде (СAS) в ноябре.

«Я надеюсь, что сработают юридические механизмы по части правовой защиты наших интересов. Но какое бы решение ни было принято и каким бы жёстким оно ни было, Россия — мощная и самостоятельная спортивная страна. Мы в любом случае будем проводить международные соревнования, наша система готова к этим вызовам. Контракты, которые были подписаны с международными федерациями до решения CAS, остаются в силе. Это чемпионат мира по волейболу — 2022, чемпионат мира по хоккею — 2023, крупное мероприятие SportAccord, которое пройдёт в 2021 году, Всемирная универсиада в 2023 году в Екатеринбурге. Мы надеемся на справедливое решение, которое позволит исключить коллективную ответственность в отношении наших спортсменов. Если какие-то ошибки и были допущены, за них должны отвечать конкретные люди, а не страна в целом», — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

9 декабря 2019 года решением исполкома WADA Россию лишили права принимать крупные международные соревнования из-за махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона подала апелляцию в CAS.

Ранее Матыцин выразил надежду, что в декабре World Athletics возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.