Представлены талисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что талисманами летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге стали девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболёнок Кедри.

Талисманы были представлены в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Впервые будет три талисмана. Прекрасная девушка — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Хитти ассоциируется со словом «малахит», который имеет к Уралу непосредственное отношение. Спортсмен-любитель — Ягги. Он очень любит баскетбол. Он является оленем. Ассоциация есть с ягелем и мхом. Третий — импозантный музыкант соболёнок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками», — заявил Матыцин.

Универсиада в Екатеринбурге пройдёт с 8 по 19 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на международном форуме представлен проект деревни Универсиады.