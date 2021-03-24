В оргкомитете Универсиады заявили, что временный уход Матыцина из FISU не отразится на турнире
- АГН «Москва»
«Мы работаем, у нас плотное взаимодействие с FISU, министр спорта — наш руководитель в этом вопросе, поэтому нет никаких проблем с организацией Универсиады. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполним, и всю поддержку, которая нам необходима от FISU, мы получаем в избыточном объёме. Что касается роли Министерства спорта в организации Игр в Екатеринбурге, то она доминирующая, это наши кураторы и контролёры, в данном случае у нас нет оснований считать, что что-то изменится», — приводит слова Чернова ТАСС.
Универсиада 2023 года должна пройти в Екатеринбурге.
Ранее стало известно, что Матыцин временно покинул пост президента FISU.