В оргкомитете Универсиады заявили, что временный уход Матыцина из FISU не отразится на турнире

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Генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов рассказал, что временный уход министра спорта России Олега Матыцина с должности президента Международной федерации университетского спорта (FISU) не отразится на подготовке к турниру.
В оргкомитете Универсиады заявили, что временный уход Матыцина из FISU не отразится на турнире
  • АГН «Москва»

«Мы работаем, у нас плотное взаимодействие с FISU, министр спорта — наш руководитель в этом вопросе, поэтому нет никаких проблем с организацией Универсиады. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполним, и всю поддержку, которая нам необходима от FISU, мы получаем в избыточном объёме. Что касается роли Министерства спорта в организации Игр в Екатеринбурге, то она доминирующая, это наши кураторы и контролёры, в данном случае у нас нет оснований считать, что что-то изменится», — приводит слова Чернова ТАСС.

Универсиада 2023 года должна пройти в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что Матыцин временно покинул пост президента FISU.

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