Матыцин временно покинул пост президента FISU

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Министр спорта России Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU).
Матыцин временно покинул пост президента FISU
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает пресс-служба организации, исполняющим обязанности главы FISU назначен первый вице-президент Леонц Эдер, который будет возглавлять организацию до 17 декабря 2022 года, когда Матыцин вновь вернётся на пост президента.

Такое решение связано с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях до 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Третьяк покинул совет IIHF в связи с санкциями CAS.

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