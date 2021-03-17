Глава ФХР Третьяк покинул совет IIHF в связи с санкциями CAS

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF) в связи с тем, что является депутатом Государственной думы России.
Глава ФХР Третьяк покинул совет IIHF в связи с санкциями CAS
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Третьяк более не имеет права работать в совете IIHF и её комитетах в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, которое было вынесено в декабре 2020 года. Согласно данному решению, депутаты Госдумы России не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций.

«ФХР всегда уважительно относилась к решениям международных спортивных инстанций. Мы не желаем подвергать дополнительному давлению своих многолетних партнёров из международной хоккейной федерации. В связи с этим Владислав Третьяк слагает с себя полномочия члена совета IIHF. Вместе с тем Владислав Александрович продолжит работу по всестороннему развитию российского хоккея и укреплению его позиций на международной арене», — говорится в заявлении ФХР.

Вместо Третьяка организация планирует выдвинуть бывшего хоккеиста сборной России и ряда клубов Национальной хоккейной лиги Павла Буре.

Ранее Третьяк назвал несчастным случаем смерть хоккеиста Файзутдинова.

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