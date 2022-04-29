Летняя Универсиада состоится в Екатеринбурге позднее

Генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов высказался о переносе летних Всемирных студенческих игр, которые должны были пройти в Екатеринбурге.

«Это значит, что игры состоятся позже. 10—12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата. Никто Универсиаду не отбирает», — цитирует Чернов «Матч ТВ».

Универсиаду в Екатеринбурге изначально планировали провести с 7 по 19 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что Универсиада 2023 года в Екатеринбурге перенесена. Согласно решению FISU, право Екатеринбурга на проведение Игр было отложено, однако пока речи о полной отмене соревнований не идёт.