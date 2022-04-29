Летняя Универсиада состоится в Екатеринбурге позднее
- РИА Новости
«Это значит, что игры состоятся позже. 10—12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата. Никто Универсиаду не отбирает», — цитирует Чернов «Матч ТВ».
Универсиаду в Екатеринбурге изначально планировали провести с 7 по 19 августа 2023 года.
Ранее сообщалось, что Универсиада 2023 года в Екатеринбурге перенесена. Согласно решению FISU, право Екатеринбурга на проведение Игр было отложено, однако пока речи о полной отмене соревнований не идёт.