Летняя Универсиада состоится в Екатеринбурге позднее

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Генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов высказался о переносе летних Всемирных студенческих игр, которые должны были пройти в Екатеринбурге.
Летняя Универсиада состоится в Екатеринбурге позднее
  • РИА Новости

«Это значит, что игры состоятся позже. 10—12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата. Никто Универсиаду не отбирает», — цитирует Чернов «Матч ТВ».

Универсиаду в Екатеринбурге изначально планировали провести с 7 по 19 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что Универсиада 2023 года в Екатеринбурге перенесена. Согласно решению FISU, право Екатеринбурга на проведение Игр было отложено, однако пока речи о полной отмене соревнований не идёт. 

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