Риск срыва, приезд Емельяненко и $1 млн на кону: что нужно знать о бое Немкова с Андерсоном на Bellator 277

Вадим Немков сразится с Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator полутяжёлого веса. Как признался россиянин, поединок мог быть отменён по неназванным причинам, но в итоге ему всё же удалось добиться его проведения. Во время схватки секундировать действующего чемпиона будет легендарный Фёдор Емельяненко, а в случае успеха он не только проведёт третью защиту пояса, но и получит $1 млн.

Дополнительная мотивация

Для Вадима Немкова поединок с Кори Андерсоном станет особенным. Ведь на кону будут стоять не только титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе, но и $1 млн призовых. Схватка подведёт черту под очередным Гран-при организации, стартовавшим в начале апреля 2021 года боем между Райаном Бейдером и Лиото Мачидой. С тех пор прошло ещё пять битв, по итогам которых в финал вышли действующий обладатель пояса и звёздный новобранец из UFC, по-новому раскрывшийся во втором крупнейшем MMA-промоушене.

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Для Немкова это далеко не первый опыт участия в таких турнирах. Ранее он дважды пробовал свои силы в Гран-при Rizin FF, но оба раза не преуспел. В 2015 году он дошёл до полуфинала, но не рассчитал силы и отказался от продолжения боя с Иржи Прохазкой по окончании первого раунда. Согласно правилам японской организации, он длится не стандартные пять, а десять минут — как было в PRIDE. Год спустя он также подал заявку на участие в соревновании, но выступал в роли запасного. В рамках проходившего на легендарной «Сайтама Супер Арене» шоу он всего за 54 секунды нокаутировал Алисона Висенте, но в основную сетку не попал.

На этот раз для Вадима всё сложилось гораздо успешнее, хотя и обошлось не без везения. Если в четвертьфинале ему попался топ-соперник — бывший чемпион Bellator Фил Дэвис, то в полуфинале ждал не самый мастеровитый середняк Джулиус Энгликас, немыслимым образом оказавшийся на пятой строчке рейтинга. Изначально биться должен был ещё один ветеран UFC — легендарный нокаутёр Энтони Джонсон, но заболел, на замену ему вышел литовец. С ним россиянин пусть и не без труда, но справился.

Угроза отмены

Тем не менее Джонсон был не единственной звездой смешанных единоборств, принимавшей участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Также в качестве участника был заявлен Йоэль Ромеро, а целями проведения были как привлечь внимание к промоушену, так и продемонстрировать, что в организации Скотта Кокера собраны сильнейшие спортсмены в категории до 93 кг. Тем удивительнее, что руководство было готово свернуть этот проект прямо перед финалом и оставить его незавершённым.

«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, его решили оставить. У нас всё-таки не просто схватка, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать… А так, если бы поединок был просто титульный, может, и не было бы его», — цитирует Немкова ТАСС.

Хотя россиянин не назвал причину возникновения «подводных камней», дело наверняка в напряжённой политической ситуации в мире. Она уже стоила Фёдору Емельяненко поединка на Красной площади, могла отразиться и на его воспитаннике, но всё разрешилось благополучно. Немков не только подерётся с Андерсоном, но и сможет рассчитывать на помощь Последнего Императора во время схватки.

«Фёдор приедет 13 апреля на мой бой и будет моим секундантом. Насколько я знаю, он хочет встретиться с Кокером и обсудить планы… Он может подраться в Америке», — сказал Немков «Матч ТВ».

Недооценённый соперник

Что касается самого Вадима, то его может ожидать один из самых сложных поединков в карьере. Да, в отличие от Дэвиса и Джонсона, его будущий противник не имеет такого громкого имени. Андерсона недооценивали на протяжении всей его карьеры в UFC — даже когда он шёл на серии из четырёх побед и занимал пятое место в рейтинге. Всё дело в его не самом ярком стиле, ставящем во главу угла итоговый результат, а не способ его достижения.

В Абсолютном бойцовском чемпионате американец одержал десять побед, при этом лишь три из них — досрочно. Не повезло лишь джорнименам — Мэтту Ван Бюрену и Шону О’Коннеллу, а также нестабильному Джонни Уокеру, в то время как сражения с Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой продлились все запланированные раунды. Поэтому Дана Уайт и компания не сильно сожалели, когда тот потребовал разрыва контракта.

Но в Bellator перед болельщиками предстал немного другой Андерсон. Да, необходимо учитывать и более низкий уровень соперников, но в целом прогресс налицо. Все три поединка он выиграл нокаутом, причём в последнем расправился с экс-чемпионом Бейдером менее чем за минуту. И теперь набравший форму и уверенный в себе Кори идёт за Вадимом.

Риск повторения ошибки Яна

В последних битвах Андерсон продемонстрировал, что не является одномерным и скучным бойцом, каким его многие считали. Это сделало его более непредсказуемым и опасным, заставив оппонентов опасаться не только проходов в ноги и клинча у сетки, но и разящего удара справа. Но не стоит исключать, что в решающий момент Кори решит вернуться к своему фирменному стилю и провести битву максимально прагматично.

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До настоящего момента Андерсон входит в топ полутяжёлого дивизиона UFC по ряду показателей. Он владеет рекордом по количеству проведённых тейкдаунов (53), занимает четвёртое место по проценту нахождения в позиции снизу (0,38%) и восьмое — сверху (41,2%). А это говорит о том, что Кори не только отлично умеет переводить противников на настил и удерживать их там, но и практически не даёт делать подобное с собой. А борьба — один из ключевых элементов в игре Немкова. Именно она помогла ему остудить пыл Энгликаса и во второй раз защитить пояс.

Кроме того, Андерсон входит в десятку по разнице между нанесёнными и пропущенными ударами (2,21, четвёртая строчка) и количеству значимых попаданий (721, восьмая). Следовательно, явного преимущество у Немкова может не быть не только в партере, но и в стойке. И если сражение получится предельно равным, а определение победителя будет отдано на откуп судьям, не исключено повторение ситуации, возникшей в бою между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. В близком бою жюри может встать на сторону более симпатичного им бойца, вследствие чего Вадим останется ни с чем.

Большие перспективы

Но если Немков всё же сможет одержать восьмую победу подряд в Bellator, то не только сильно улучшит своё финансовое положение, но и сделает большой шаг в карьере. По его словам, у него осталось один-два боя по действующему контракту с Bellator, следовательно, он сможет рассчитывать либо на денежный поединок в этой организации, либо на подписание договора с UFC. О его возможном переходе в крупнейший промоушен говорится уже довольно давно — и когда совершать его, как не после самого громкого успеха в карьере?

Если же Немков решит задержатся у Кокера, то вполне может потребовать у него объединительный бой с Бейдером. Ранее россиянин признавался, что ему всё тяжелее гонять вес, вследствие чего он рассматривает возможность выступлений в тяжёлом весе. И тогда пути приведут его в бывшему оппоненту, которого он уже нокаутировал в 2020 году. Тогда американец продержался чуть более полутора раундов, прежде чем оказаться под градом ударов.

Не исключена и битва с Гегардом Мусаси. И хотя в этом случае Немков не получит возможность стать четвёртым чемпионом в двух дивизионах в истории Bellator, но хотя бы заработает. Гонорар за сражение со звёздным нидерландцем наверняка будет соответствующим, а сама схватка привлечёт огромное внимание аудитории.