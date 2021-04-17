Первая защита титула: Немков победил Дэвиса решением судей и вышел в полуфинал Гран-при Bellator

В ночь на 17 апреля в Анкасвилле прошёл турнир Bellator 257. В главном поединке вечера Вадим Немков единогласным решением судей взял верх над Филом Дэвисом и провёл первую защиту титула в полутяжёлом весе. Этот успех позволил россиянину выйти в полуфинал Гран-при, триумфатор которого получит приз $1 млн. При этом брат чемпиона не сумел одержать победу в первом бое за 17 месяцев. Виктор Немков проиграл Карлу Альбректссону и потерпел восьмое поражение в карьере.

Битва между Вадимом Немковым и Филом Дэвисом могла смело считаться одним из главных событий апреля в смешанных единоборствах. Ажиотаж вокруг неё был обеспечен сразу несколькими факторами — длительной историей противостояния, титулом на кону, а также возможностью пробиться в полуфинал Гран-при полутяжёлого веса Bellator, триумфатор которого получит не только пояс, но и премию в размере $1 млн. Именно победа над американцем помогла россиянину стать первым претендентом на пояс, а реванш обещал стать принципиальным.

Вряд ли кто-то считал, что бой с Дэвисом станет лёгкой прогулкой для Немкова, но уже по ходу турнира возникли обстоятельства, которые могли до предела осложнить его задачу. Помимо самого Вадима, на Bellator 257 выступал также его брат Виктор, что было довольно рискованным шагом со стороны команды россиянина. Победа Немкова-старшего могла стать источником положительных эмоций для чемпиона, в то время как поражение — серьёзно ударить по психологии в преддверии важной дуэли.

В своём первом поединке за 17 месяцев Виктор Немков встречался с Карлом Альбректссоном — тем самым шведом, который нанёс его брату Вадиму второе поражение в карьере. Будущий чемпион Bellator бился с ним на шоу промоушена Rizin FF в Японии и уступил раздельным решением судей. Тогда выиграть скандинаву помогли его борцовские навыки и способность контролировать визави в партере. Представители Fedor Team знали, чего ожидать, но этого оказалось недостаточно.

Уже по ходу первого раунда стало ясно, что Виктор не до конца готов к бою с Карлом. Первую попытку прохода в ноги он остановил и даже сомкнул замок на шее оппонента, но гильотина не увенчалась успехом. Стоя на ногах, Альбректссон продолжал без труда дышать, а оказавшись на земле, за считаные секунды освободил голову из захвата. Попав в свою стихию, швед уже не предоставил сопернику ни шанса и выиграл первую пятиминутку. Немков не сумел выбраться из-под противника и пропустил целую серию ударов локтями. Рассечений удалось избежать, но обширные покраснения на лице свидетельствовали о серьёзном ущербе.

За оставшееся время Немкову так и не удалось приспособиться к стилю Альбректссона. Шведский боец не радовал разнообразием, но продолжал уверенно исполнять одну-единственную последовательность действий. Сначала он показывал проход в ноги и прижимал россиянина к клетке, после чего проводил тейкдаун. Уже во втором раунде у Виктора появилось рассечение под левым глазом, а затем и на носу. За оставшиеся отрезки он провёл на ногах суммарно чуть более двух минут, но за это время не успел отметиться чем-то внушительным. Как итог — поражение единогласным решением судей.

🇷🇺The Champ Is Here!🇷🇺@VadimNemkov puts his title on the line tonight at #Bellator257 as he makes his entrance into the #BellatorLHWGP LIVE on @SHOSports.



▶️ https://t.co/TbKTQ7Dlk2pic.twitter.com/72E3zLgF0O — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 17, 2021

Можно было только догадываться, в каком психологическом состоянии Вадим Немков вышел на бой с Дэвисом. Неудача Виктора не могла не отразиться на его настроении, однако чемпион сделал всё возможное, чтобы волнения не было заметно. Возможно, этому способствовал тот факт, что между поединками братьев прошло более четырёх часов — достаточный срок, чтобы успокоиться и заново настроиться на одну из главных дуэлей в карьере. Россиянин выглядел предельно сосредоточенным и спокойно работал с дистанции, превосходя американца как по числу нанесённых, так и точных ударов.

Вряд ли кто-то сомневался, что Немков будет иметь преимущество в стойке. Дэвис никогда не считался ярким ударником и скорее использовал работу на ногах для подготовки перехода в партер. В боксе ему всегда не хватало как резкости, так и мощи, а удары ногами практически не представляли угрозы. Именно его борцовские навыки помогли ему сначала пробиться в топ рейтинга UFC в полутяжёлом весе, а затем и выиграть трофей Bellator. Поэтому Вадиму прежде всего было важно не позволять Филу переводить себя на канвас.

И Немков великолепно справлялся с этой задачей. На дистанции он смотрелся заметно увереннее, а в середине второго раунда отправил Дэвиса на настил с помощью серии ударов с обеих рук. Трудно сказать, оказался ли американец в нокдауне, но поднялся он довольно бодро. Фил постарался сразу реваншироваться и провести тейкдаун, но Вадим великолепно защищался.

Одна из главных интриг противостояния заключалась в том, сумеет ли Немков грамотно распределить силы на всю дистанцию дуэли и оставаться опасным в стойке и собранным в борьбе. Ранее россиянин ни разу не проводил в клетке более трёх раундов, поэтому 25-минутное сражение с Дэвисом обещало стать для него серьёзнейшим испытанием. Особенно с учётом того, что Вадим уже демонстрировал наличие проблем с выносливостью. Это проявилось как в его первой встрече с Дэвисом, по ходу которой он немного сдал в третьем отрезке, так и в схватках с Альбректссоном и Иржи Прохазкой в Rizin. С чехом он бился на протяжении десяти минут, после чего отказался возобновлять бой из-за усталости.

По состоянию на середину третьего раунда преимущество Немкова по ударам было колоссальным — 51:9, а положение Дэвиса с каждой минутой ухудшалось. Американец по-прежнему неуверенно чувствовал себя на ногах, попытки атак регулярно проваливались, а успех ему приносили разве что редкие прямые удары справа и лоу-кики. Фил работал предсказуемо и вряд ли сумел бы создать Вадиму серьёзные трудности, если бы тот не подустал. Россиянин тяжело задышал, переключился на работу вторым номером и позволил претенденту перехватить инициативу. Кроме того, чемпиона стало беспокоить рассечение над левым глазом, открывшееся ещё в начале битвы.

В преддверии заключительного раунда положение Немкова казалось тревожным, но чемпион сумел собраться и довольно уверенно провёл последний отрезок. Силы были на исходе, но Вадим всё равно шёл вперёд и атаковал, а в концовке даже сумел перевести оппонента на настил — в третий раз за бой. Подтверждением доминирования россиянина выступала и статистика ударов, согласно которой в его активе было на 82 попадания больше (145:63).

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Тем не менее судьи заставили поволноваться и весьма неожиданно отдали Немкову лишь три раунда из пяти. Вадим с минимальным преимуществом взял верх над Дэвисом, успешно провёл первую защиту титула в полутяжёлом весе и пробился во второй раунд Гран-при. Его будущий оппонент определится 7 мая, когда в клетке сойдутся бывшие претенденты на пояса UFC — Энтони Рамбл Джонсон и Йоэль Ромеро.

При этом вторая пара полуфиналистов уже сформирована. По итогам Bellator 257 стало известно, что противником Райана Бейдера станет ещё один бывший представитель Абсолютного бойцовского чемпионата — Кори Андерсон. Американцу потребовалось чуть более трёх раундов, чтобы справиться с экс-чемпионом ACA Довлетджаном Ягшимурадовым, однако лёгкой эту победу не назовёшь. В концовке первого раунда он чуть было не оказался в нокдауне, пропустив эффектную «вертушку» от туркменского спортсмена.

В стойке Ягшимурадов смотрелся довольно впечатляюще, что заставило Андерсона обратиться к своим борцовским навыкам. А на настиле Довлетджан был уже не так хорош. В концовке второго раунда он пропустил визави сначала в фул-, а потом и бэк-маунт, чудом выдержав шквал атак. Но уже в следующем превосходство в мощи и грэпплинге всё же сказалось. Экс-чемпион ACA вновь оказался на животе под градом ударов и заставил рефери вмешаться.