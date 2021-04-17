Молдавский считает, что Немков победил самого серьёзного соперника в Гран-при Bellator

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Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский отреагировал на победу чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова над американцем Филом Дэвисом.
Молдавский считает, что Немков победил самого серьёзного соперника в Гран-при Bellator
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По его мнению, Немков провёл отличный бой и всем доказал, что готов полностью выдерживать поединок на пять раундов.

«Дэвис — самый неудобный соперник Вадима в карьере, ну и в самом Гран-при. Сейчас Вадим сделал большой шаг к победе в Гран-при. Думаю, он прошёл самого серьёзного соперника в турнире», — цитирует Молдавского РИА Новости.

Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA. 

Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при организации. В полуфинале россиянин проведёт следующую защиту титула с победителем боя между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном

Ранее сообщалось, что Немкова доставили в больницу после боя с Дэвисом.

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