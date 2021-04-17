Немкова доставили в больницу после боя с Дэвисом

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков был доставлен в больницу после титульного поединка с американцем Филом Дэвисом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на команду россиянина.

«Со здоровьем у Вадима всё хорошо, обычное рассечение, которое ему зашивают в больнице. Стандартная процедура для бойцов с сечкой», — заявили в команде Немкова.

Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA.

Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при организации. В полуфинале россиянин проведёт следующую защиту титула с победителем боя между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном.

Ранее Немков рассказал, как Фёдор Емельяненко помогал ему во время боя с Дэвисом за титул Bellator.