Немкова доставили в больницу после боя с Дэвисом
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на команду россиянина.
«Со здоровьем у Вадима всё хорошо, обычное рассечение, которое ему зашивают в больнице. Стандартная процедура для бойцов с сечкой», — заявили в команде Немкова.
Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA.
Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при организации. В полуфинале россиянин проведёт следующую защиту титула с победителем боя между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном.
Ранее Немков рассказал, как Фёдор Емельяненко помогал ему во время боя с Дэвисом за титул Bellator.