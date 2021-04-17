Немков рассказал, как Емельяненко помогал ему во время боя с Дэвисом за титул Bellator

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, как 44-летний легендарный боец Фёдор Емельяненко помогал ему во время поединка с американцем Филом Дэвисом.

«Фёдор мне давал грамотные подсказки, подбадривал и помогал по ходу боя», — приводит слова Немкова РИА Новости.

Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Для Немкова эта защита титула стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA.

Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при организации. В полуфинале россиянин проведёт следующую защиту титула с победителем боя между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном.

Ранее сообщалось, что президент Bellator назвал Немкова настоящим зверем.