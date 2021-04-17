Президент Bellator назвал Немкова настоящим зверем

Президент Bellator Скотт Кокер отреагировал на победу действующего чемпиона организации российского бойца Вадима Немкова над американцем Филом Дэвисом в титульном поединке.

«Дэвис — отличный боец, но Немков — настоящий зверь. Немков доминировал, но в четвёртом раунде драма вернулась в бой. Тогда многие были заинтригованы. Это был отличный поединок», — приводит слова Кокера ТАСС.

Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Для Немкова эта защита титула стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA.

Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при организации. В полуфинале россиянин проведёт следующую защиту титула с победителем боя между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном.

Ранее Немков заявил, что старался распределить силы в бою с Дэвисом за титул Bellator.