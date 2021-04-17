Немков заявил, что старался распределить силы в бою с Дэвисом за титул Bellator

Российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал свою защиту титула в бою с американцем Филом Дэвисом.

«Особо ничего не менял по сравнению с первым боем с Дэвисом. Задача была работать в стойке, перебивать и защищаться от переводов. Всё получилось, боем доволен, однако были ошибки... Я готовился к этому бою как к 25-минутной схватке: Фила тяжело нокаутировать, поэтому старался распределить силы на все пять раундов», — приводит слова Немкова РИА Новости.

Для Немкова эта защита стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA.

Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при организации. В полуфинале же россиянин проведёт следующую защиту титула с победителем боя между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном.

Ранее сообщалось, что Немков победил Дэвиса и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.