Немков победил Дэвиса и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе

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Российский боец смешанного стиля Вадим Немков взял верх над американцем Филом Дэвисом в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе.

Бой, который состоялся в Анкасвилле, стал главным событием турнира Bellator 257 и продолжался все пять раундов. По их итогам судьи единогласно отдали победу россиянину со счётом 48:47.

Для Немкова эта защита стала первой в рамках Bellator. Теперь на его счету 13 побед и два поражения в MMA. Дэвис потерпел шестое поражение в карьере при 22 выигранных боях. Ещё один его поединок признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что российский боец Грачья Бозинян одолел американца Демаркуса Джексона на Bellator 257.

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