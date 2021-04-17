Виктор Немков проиграл Албректссону в дебютном бою в Bellator

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Российский боец Виктор Немков потерпел поражение от шведа Карла Албректссона в поединке предварительного карда турнира Bellator 257 в американском Анкасвилле.
Виктор Немков проиграл Албректссону в дебютном бою в Bellator
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Бой продлился все три раунда и завершился победой Албректссона единогласным решением судей.

Для 34-летнего Немкова это был первый поединок в Bellator. Это поражение стало для него девятым за карьеру при 30 победах и одной ничьей.

27-летний Албректссон одержал свою 12-ю победу при трёх поражениях.

В главном поединке турнира Bellator 257 чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков проведёт защиту титула в бою с экс-чемпионом Филом Дэвисом.

Ранее Штырков высказал мнение, что бой Немкова с Дэвисом продлится три раунда.

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