Виктор Немков проиграл Албректссону в дебютном бою в Bellator
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Бой продлился все три раунда и завершился победой Албректссона единогласным решением судей.
Для 34-летнего Немкова это был первый поединок в Bellator. Это поражение стало для него девятым за карьеру при 30 победах и одной ничьей.
27-летний Албректссон одержал свою 12-ю победу при трёх поражениях.
В главном поединке турнира Bellator 257 чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков проведёт защиту титула в бою с экс-чемпионом Филом Дэвисом.
Ранее Штырков высказал мнение, что бой Немкова с Дэвисом продлится три раунда.