Штырков считает, что бой Немкова с Дэвисом продлится три раунда

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Российский боец cмешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова и американца Фила Дэвиса.
Штырков считает, что бой Немкова с Дэвисом продлится три раунда
  • © Вадим Немков
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«Немков заберёт все раунды единогласным решением. Он одержит победу увереннее, чем в прошлом поединке, поскольку сейчас находится в своей лучшей физической и ментальной форме. Вадим — чемпион, это должно его мотивировать. Дэвис — один из сильнейших бойцов в дивизионе. Это показал его первый бой с Вадимом. Хотя мы не знаем, в какой форме тогда был Немков. Тогда он хорошо выложился во втором раунде, но его чуть-чуть не хватило на третий. Если он хорошо подошёл к бою, провёл с командой работу над ошибками, то заберёт победу единогласным решением судей. Это однозначно будет серьёзный бой, тяжёлый как для Немкова, так и для Дэвиса, и он затянется на все раунды», — цитирует слова Штыркова РИА Новости.

Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в Анкасвилле в ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени. Первый поединок между этими спортсменами прошёл в 2018 году и завершился победой россиянина раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что украинский боец Амосов проведёт бой за титул чемпиона Bellator.

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