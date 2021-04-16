Штырков считает, что бой Немкова с Дэвисом продлится три раунда

Российский боец cмешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова и американца Фила Дэвиса.

«Немков заберёт все раунды единогласным решением. Он одержит победу увереннее, чем в прошлом поединке, поскольку сейчас находится в своей лучшей физической и ментальной форме. Вадим — чемпион, это должно его мотивировать. Дэвис — один из сильнейших бойцов в дивизионе. Это показал его первый бой с Вадимом. Хотя мы не знаем, в какой форме тогда был Немков. Тогда он хорошо выложился во втором раунде, но его чуть-чуть не хватило на третий. Если он хорошо подошёл к бою, провёл с командой работу над ошибками, то заберёт победу единогласным решением судей. Это однозначно будет серьёзный бой, тяжёлый как для Немкова, так и для Дэвиса, и он затянется на все раунды», — цитирует слова Штыркова РИА Новости.

Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в Анкасвилле в ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени. Первый поединок между этими спортсменами прошёл в 2018 году и завершился победой россиянина раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что украинский боец Амосов проведёт бой за титул чемпиона Bellator.