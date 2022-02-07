Фёдор Емельяненко не считает, что Немкову стоит уходить в UFC

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что не считает переход в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) идеальным решением для чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова.

«Это опасение за Вадима. Мы знаем, как в UFC поступают с бойцами, когда им выгодно. Тому же Андрею Орловскому, к примеру, не давали поединки и не отпускали. Помнится, был такой скандал, и не только у одного Андрея. Не всё там происходит культурно и прилично. Наверное, у каждого бойца есть схожее воспоминание о работе с этой организацией. Если Вадим примет решение выступать там, то будем его поддерживать. А что же касается меня, то я никогда не разменивал отношения на деньги, отношения — превыше всего», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

29-летний Немков является членом команды Емельяненко. Его 45-летний наставник ни разу не выступал под эгидой UFC.

Ранее Фёдор Емельяненко назвал имена соперников, с которыми хотел бы подраться в следующем бою.