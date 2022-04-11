Дубли Руденко и Николсона, гол-парашют Алберто и удаление Тикнизяна: чем запомнился 24-й тур РПЛ

Дубли Шамара Николсона и Александра Руденко помогли «Спартаку» и «Химкам» обыграть «Арсенал» и ЦСКА соответственно. «Зенит» впервые с 2015-го увёз победу из Грозного благодаря голу-красавцу в исполнении Юри Алберто. А «Локомотив» почти час игрового времени провёл в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна и потерпел разгромное поражение от «Ростова». Чем запомнился 24-й тур РПЛ — в материале RT.

Неожиданная осечка ЦСКА

После возобновления сезона ЦСКА казался теневым претендентом на чемпионство. Команда выиграла шесть матчей подряд в РПЛ и поднялась в первую тройку турнирной таблицы. А её новички-легионеры стали настоящим открытием чемпионата, особенно регулярно забивающий Юсуф Языджи. Тем неожиданнее две подряд осечки во встречах с аутсайдерами. Сначала армейцы разошлись миром с «Уралом» — 2:2, а затем сенсационно уступили «Химкам» — 2:4.

В Подмосковье они ожидаемо действовали первым номером и владели мячом 65% игрового времени. Но контратаки хозяев смотрелись куда острее. Они пользовались проблемами соперника в защите. Из-за травмы Игорь Дивеев не попал в заявку, а Бруно Фукс остался на скамейке. В центре обороны вместе с Якой Бийолом и недавно вернувшимся в строй Хёрдуром Магнуссоном расположился Марио Фернандес. Эта несыгранная тройка регулярно допускала разрывы, в которые врывались подопечные Сергея Юрана. А Жан-Филипп Гбамен не всегда успевал страховать партнёров в опорной зоне.

Уже на девятой минуте счёт открыл Илья Садыгов, сын главного инвестора клуба Туфана Садыгова. Москвичи отреагировали должным образом и ещё до перерыва вышли вперёд. Сначала дебютный мяч во второй игре в РПЛ забил 19-летний вингер Егор Ушаков. А затем Языджи реализовал третий пенальти в национальном первенстве и довёл свою результативную серию в чемпионате до шести матчей.

Возникало ощущение, после перерыва ЦСКА добьёт уступающего в классе соперника, но вышло наоборот. Фаворит не создавал впереди ничего, зато футболисты «Химок» раз за разом врывались в свободные зоны на чужой половине. Первый для себя дубль в Премьер-лиге оформил Александр Руденко, а решающий мяч забил вышедший на замену Бесард Сабович. Так коллектив Юрана не только одержал третью победу подряд в РПЛ и отдалился от зоны прямого вылета, но и впервые в истории обыграл ЦСКА.

В довершение всех бед для армейцев выиграли свои выездные матчи прямые конкуренты в борьбе за бронзу «Краснодар» и «Сочи». Подопечным Александра Сторожука в концовке три очка принёс воспитанник клуба Сергей Волков. А коллектив Владимира Федотова оказался сильнее «Уфы» и сократил отставание от ЦСКА до одного очка. Отрыв «Краснодара» составляет четыре, но он имеет игру в запасе.

Тяжёлая победа «Динамо»

А вот «Динамо», напротив, в очередной раз продемонстрировало умение вырывать очки даже в тех матчах, где у команды мало что выходит. В прошлом туре она оказалась сильнее «Краснодара» благодаря спорному пенальти, а в этом в концовке дожала «Нижний Новгород» при помощи автогола.

В отчётной встрече у бело-голубых действительно получалось немногое. Они хотя и владели инициативой, с трудом проходили насыщенную линию обороны хозяев, создали считанное количество опасных моментов и нанесли всего три удара в створ. Но в концовке гостям удалось прижать соперника к воротам, и это принесло свои плоды. Гол Константина Тюкавина судья отменил из-за офсайда, но на 87-й минуте подопечные Александра Кержакова сами помогли москвичам.

Капитан Кирилл Гоцук, до того действовавший безупречно, пытался прервать прострел Гильермо Варелы с правого фланга, и от его ноги мяч срикошетил точно в дальний угол без шансов для Артура Нигматуллина. Для «Нижнего Новгорода» это автогол — уже четвёртый в нынешнем розыгрыше РПЛ, это худший результат в лиге.

«Динамо» же одержало девятую победу на выезде в чемпионате и повторило свой рекорд сезона-1997. Заодно бело-голубые взяли у новичка Премьер-лиги реванш за домашнее поражение в первом круге — 1:2.

Важный успех «Зенита»

«Зенит» также набрал три очка в гостях и не позволил «Динамо» сократить отставание. Особенно важно, что успеха удалось добиться в Грозном, где петербуржцы не брали верх в РПЛ с 2015-го, когда «Ахмат» ещё назывался «Тереком», а гостями руководил Андре Вилаш-Боаш.

Снять своеобразное проклятие помог Юри Алберто. Новичок быстро адаптировался в команде и начал приносить ей пользу. В конце первого тайма именно он красивым обводящим ударом в дальнюю девятку с линии штрафной принёс подопечным Сергея Семака победу. Для самого нападающего этот гол стал пятым в составе сине-бело-голубых. А вот также попавший в основу Артём Дзюба поразить чужие ворота не сумел и продлил безголевую серию в национальном первенстве до восьми туров.

Поставил же точку в концовке незадолго до того появившийся на поле Александр Ерохин. Полузащитник в очередной раз подтвердил свой статус «джокера». В текущем сезоне Премьер-лиги он отличился уже в третий раз после выхода на замену. Причём ассистировавший ему Магомед Оздоев также начинал встречу в резерве.

Уверенный разгром от «Спартака»

Редкий матч «Спартака» обходится без судейского скандала. Не стала исключением и встреча с «Арсеналом». Правда, на этот раз поводы для недовольства появились у соперников москвичей. Туляки остались недовольны как минимум двумя эпизодами. В середине первого тайма Владислав Безбородов, посмотрев повтор, отменил гол Уроша Радаковича из-за фола на Самуэле Жиго — после контакта с оппонентом француз упал на газон.

А уже в концовке рефери показал вторую жёлтую карточку Кингзу Кангве за то, что он разыграл стандарт не с нужной точки. Разгневанный африканец в ответ назвал арбитра сумасшедшим. А по мнению руководителя клуба Гурама Аджоева, Безбородов не засчитал чистый гол.

Впрочем, пенять на судью «канонирам» не приходится. В этот вечер красно-белые смотрелись на порядок сильнее и вполне могли отличиться больше пяти раз. Они нанесли 23 удара по воротам, 11 из которых пришлись в створ. Но выше всяких похвал действовал Михаил Левашов, совершивший восемь сейвов. Только благодаря его мастерству гости не пропустили до перерыва.

Но во втором тайме бессилен оказался и он. Открыл счёт Роман Зобнин, а уже через несколько минут отличился Шамар Николсон. А незадолго до финального свистка ямаец оформил дубль. Теперь в активе новичка значатся шесть голов в семи матчах за «Спартак» во всех турнирах. Красно-белые же не только одержали вторую победу под руководством Паоло Ваноли в чемпионате, но и впервые добились разгрома в РПЛ с марта прошлого года.

Форменное избиение «Локомотива»

А вот в матче «Ростов» — «Локомотив» крупного счёта никто не ожидал. Казалось, южанам, потерявшим практически всех легионеров, будет сложно сдержать набравших хороший ход железнодорожников. Однако первая встреча под руководством Заура Хапова обернулась для них полным провалом.

Подопечные Валерия Карпина быстро нащупали слабое место соперника и начали забрасывать мяч за спины высоко поднимающимся защитникам. Уже в дебюте хозяева упустили несколько отличных моментов. В середине первого тайма Кирилл Щетинин всё же открыл счёт красивым дальним ударом из-за пределов штрафной.

А спустя несколько минут гости вдобавок остались в меньшинстве. Наир Тикнизян наступил на ногу Данилу Глебову с риском нанести травму и получил прямую красную карточку, которая оказалась для него третьей в текущем сезоне во всех турнирах. Для москвичей же данное удаление — седьмое в нынешнем розыгрыше чемпионата, и это худший результат в лиге.

В неравных составах «Локо» пропустил ещё трижды. Один из голов записал на свой счёт начинавший карьеру в столичном клубе Дмитрий Полоз. Это позволило ему с 11 мячами выйти на чистое второе место в гонке бомбардиров национального первенства. Единственным приятным моментом для железнодорожников стал реализованный в концовке Вильсоном Изидором пенальти. Французский новичок команды продлил свою результативную серию в РПЛ до пяти туров.